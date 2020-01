Nach den Ausschreitungen vor der US-Botschaft in Bagdad und einem Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt sehen die USA Hinweise für neue Attacken aus dem Iran.

Die US-Regierung rechnet in ihrem jüngsten Konflikt mit dem Iran mit neuen Angriffen und hält sich die Möglichkeit für Präventivschläge offen. Nach den Ausschreitungen vor der US-Botschaft in Bagdad und einem Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt im Nordirak sagte Verteidigungsminister Mark Esper am Donnerstag, es gebe Hinweise darauf, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...