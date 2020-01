Google-Mutter Alphabet hat bestätigt, dass mit dem "Double Irish with a Dutch Sandwich" genannten Steuertrick ab 2020 Schluss sein soll. Damit hatte Google bisher Milliarden gespart. Steuervermeidungsmethoden wie der "Double Irish with a Dutch Sandwich" genannte Steuertrick, die auch von US-Tech-Konzernen wie Amazon, Apple, Facebook, Google sowie Microsoft angewendet werden, sind zuletzt stark in die Kritik geraten. Bei dieser Praxis zur Steueroptimierung vermeiden die Konzerne dank Tochterfirmen in Irland und den Niederlanden hohe Steuern in Europa und den USA. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...