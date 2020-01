"Rhein-Neckar-Zeitung" zu Schwarz-Grün:

"Die Aussagekraft, ob das auch ein Modell für Deutschland sein kann, ist gleich Null. Zum einen ist die Ausgangslagen völlig unterschiedlich: In Wien der sehr beliebte Kanzler Sebastian Kurz, dessen Partei nach der Dauer-Großen-Koalition und dem Abenteuer mit den rechtspopulistischen Freiheitlichen nur noch über diese eine Koalitionsmöglichkeit verfügt. Hier ein Machtvakuum nach Merkel, das Annegret Kramp-Karrenbauer schon als CDU-Chefin nicht füllen kann. Und in Österreich eine grüne Partei, die nur noch zugreifen musste. In Deutschland dagegen haben die Grünen kein (taktisches) Interesse an einer frühzeitigen Festlegung. Überhaupt ist Schwarz-Grün nur rein rechnerisch eine Option. Abgesehen von den inhaltlichen Klippen verhielt sich das bei Union und Sozialdemokraten genauso - solange die SPD noch eine Volkspartei war."/yyzz/DP/he

