"Frankenpost" zu Kroatien/EU-Ratspräsidentschaft:

"Der Krisenherd Balkan ist in Vergessenheit geraten. Der Vielvölkerstaat Jugoslawien ging vor mehr als einem Vierteljahrhundert in blutigen Schlachten und Massakern unter. Seither herrscht die Grabesstille ungelöster Konflikte. Kroatien führt nun für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft. Zagreb wird deutlich machen, dass es verhängnisvoll ist, den Balkan vor sich hinbrodeln zu lassen. Und da sind noch die Flüchtlinge an der bosnisch-kroatischen Grenze, die in die EU drängen. Bleibt Europa untätig, so wächst die Gefahr, dass es in dieser Region wieder knallt."/yyzz/DP/he

