"Südddeutsche Zeitung" zu Türkei/Libyen:

"Für die Türkei geht es in Libyen nicht nur um den Schutz für ein "Brudervolk" und um eine von Rebellen bedrängte Regierung, sie hat das größere Bild im Blick. Die Türkei ist ein energiehungriges Land, sie ist bei Öl und Gas zu fast 100 Prozent von Importen abhängig, und sie sucht nach eigenen Quellen, koste es was es wolle. Dafür geht sie auch militärische Abenteuer ein, in Libyen, Syrien und im östlichen Mittelmeer, wo sie ihre Forschungsschiffe vor Zypern von der Marine begleiten lässt."/yyzz/DP/nas

AXC0015 2020-01-03/05:36