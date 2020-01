Ryanair-Chef Michael O'Leary über seine Wachstumsprobleme, den Ärger mit Boeing und die Frage, wer die Konsolidierung der Branche überlebt.

Herr O'Leary, hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr gerade bessere Laune als Sie?Unverschämtheit! (lacht) Ich habe naturgemäß immer bessere Laune als Carsten. Ich bin Ire und er ist ein mürrischer Deutscher. Warum sollte das anders sein?

Weil Ryanair derzeit mehr Probleme hat als Lufthansa.Was! (schreit). Wir Probleme? Nein. Wir verdienen operativ eine Milliarde Euro im Jahr. Das Problem hätte Carsten sicher gerne für seine Eurowings. Die macht doch mehrere hundert Millionen Euro Verlust.

Aber Ihr Gewinn hat sich gemessen am Umsatz fast halbiert. Sie ziehen sich reihenweise von Flughäfen wie Nürnberg, Stockholm oder den Kanaren zurück. Sind das keine Probleme?Wir haben eine Schwierigkeit - und die hat drei Buchstaben.

Sie meinen M, A und X für Boeings neues Mittelstreckenflugzeug Flugzeug 737 Max. Das darf nach zwei Unfällen immer noch nicht wieder fliegen.Richtig geraten. Wir sollten bis zum kommenden Sommer 58 Maschinen haben. Dann ging das runter auf 30, dann 20, dann zehn und zuletzt vielleicht nur fünf. Eventuell bekommen wir die ersten Jets auch erst im Oktober 2020. Sobald Boeing seinen Mist mit der Max im Griff hat, ist alles in Butter.

Tui hat gerade ihre Mehrkosten wegen der Max-Verzögerung allein für dieses Geschäftsjahr auf rund 300 Millionen geschätzt und will Schadensersatz. Wie viel wollen Sie?300 Millionen (lacht mitleidig). Aber über Beträge reden wir nur mit Boeing und erst, wenn wir die Flugzeuge haben.

Bis dahin fahren Sie Standorte mit Verlusten runter oder schließen sie ganz.Keiner unserer Standorte macht über das Jahr gerechnet Verlust. Wir kürzen lediglich vorübergehend einige unserer, ich sag mal, am wenigsten besten Standorte.

Bei spanischen Flughäfen wie auf den Kanaren oder Girona bei Barcelona hieß es, Sie machen in jedem Fall zu.Das ist nicht der Plan. Nach Girona will im Winter auch zu unseren Preisen praktisch kein Mensch fliegen. Darum verhandeln wir mit der Belegschaft über ein paar Wochen Ruhe im Winter. Dafür brauchen wir aber Saisonverträge, wie sie in anderen Bereichen der Tourismus-Branche üblich sind. Werden die Verträge akzeptiert, bleibt die Basis da.

Klingt nach Erpressung.Das ist keine Erpressung. Das ist Demokratie.

Was ist der Unterschied?Es ist eine Wahl. Bekommen wir von genug Mitarbeitern tragfähige Kosten, bleibt der Betrieb. Es ist nicht unser Geschäft, Menschen fürs Rumsitzen zu bezahlen. Unsere Kunden zahlen uns das auch nicht.

Sie haben schon vor der Boeing-Krise Flughäfen wie Hamburg aufgegeben. Hatten Sie dort als Nummer drei hinter Lufthansa und Easyjet keine Chance?Unsinn. Auf den wenigen Flughäfen, wo wir nur Nummer drei oder vier sind, sind wir auf dem Weg zur Nummer eins oder zwei. Dabei verdienen wir trotzdem meist mehr Geld als die beiden Ersten. Gut, im Vergleich zur Nummer Eins, Eurowings, ist mehr Gewinn auch nicht schwer. Wenn wir trotzdem gehen, dann weil unsere Flugzeuge angesichts der hohen Gebühren noch mehr Geld verdienen.

Verluste macht in jedem Fall Ihre Österreich-Tochter Lauda. Was ist schiefgegangen?Bei Lauda ist nichts schiefgegangen. Die Linie wächst von vier Millionen Passagieren in 2019 auf zehn Millionen in 2020. Bald könnte sie größer sein als die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines.

Aber der Verlust lag im vergangenen Jahr bei fast 150 Millionen Euro. Und im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März 2020 bei 60.Leider wohl eher 80 Millionen Euro.

Klingt, als ob doch etwas schiefgegangen ist.Aber nicht bei unserer Planung. Da war erstmal dieser unfassbare Mist, den Niki Lauda bei der Gründung vom Vorbesitzer Lufthansa bekam. Wir mussten zuerst die unfähigen ...

