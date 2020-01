Ryanair, Europas führender Billigflieger, wird vom Desaster der Boeing 737 hart getroffen - und hat neuerdings ein Kostenproblem. Gleich drei Top-Manager arbeiten an einer Lösung.

Äußerlich ist die Stimmung gut in der Ryanair-Zentrale - trotz des nasskalten Dezemberwetters in Dublin. Die Frauen am Empfang scherzen, Mitarbeiter stehen in einem Pausenraum mit Kickertisch und lachen - und Vorstandschef Michael O'Leary kalauert gegen Lufthansa-Chef Carsten Spohr: "Ein Ire ist doch immer besser drauf als ein mürrischer Deutscher wie Carsten."

Doch so ganz passt O'Learys Gestik nicht zu seinen Worten. Während des Gesprächs trommelt er fast unablässig mit den Fingern auf die Tischplatte. Der Ryanair-Chef wirkt ungewohnt nervös und angespannt - und das hat Gründe.

Der erfolgsverwöhnte Billigflieger steht unter Druck. 2020 wird das wohl schwerste Jahr, seit O'Leary 1993 den Chefposten übernommen und den damals defizitären Regionalflieger zum schlagkräftigen Branchenschreck umgebaut hatte. Lange Zeit war Ryanair die profitabelste Airline Europas, nun droht in der zweiten Hälfte des bis Ende März laufenden Geschäftsjahres ein Verlust: Statt der Passagierzahlen wachsen vor allem die Kosten. Ryanair leidet mehr als andere Airlines unter dem Brexit, unter neuen Klimaschutzauflagen und dem Lieferstopp des Flugzeugbauers Boeing. O'Learys bisherige Strategie, das Wachstum mit Billigtarifen bei Tickets und Löhnen zu erkaufen, kommt an Grenzen. "Ryanair steckt in einem selbst gebauten Gefängnis", urteilt Daniel Roeska, Analyst beim New Yorker Brokerhaus Bernstein. Für O'Leary eine neue Erfahrung.

Nun muss sich Ryanair neu erfinden. Ein Trio soll es richten: O'Leary ersinnt als allgegenwärtiger Antreiber Tabubrüche, und der jüngst zum Chef des Ryanair-Flugbetriebs ernannte Eddie Wilson soll in bewährter Brachialmanier Kosten senken - sein Spitzname: "der Terminator". Als Dritter im Bund gibt Ex-Metro-Manager Kenny Jacobs den freundlichen Marketingvorstand. Er soll Ryanair sympathischer machen und Kunden mehr Geld aus der Tasche holen.

Die bösen Businessklässler

O'Leary wettert wie gewohnt am liebsten gegen andere. Mitte Dezember hatte er mit Spohr und anderen Airlinechefs die neue EU-Verkehrskommissarin Adina Valean getroffen. Freundlich sei er gewesen, sagt O'Leary über sich. "Dabei hätte ich sagen sollen: Wollt ihr die Umwelt retten, entmachtet die streikwütigen Fluglotsengewerkschaften und verbietet die Businessclass im Flugzeug als größte Umweltsünde - aber Carsten war dagegen, weil er dann gar nichts mehr verdient." Lotsen würden effizientere Flugrouten und Premiumkunden mehr Sitzplätze verhindern.

Er selbst sieht Ryanair auf Kurs. "Wir Probleme? - Nie", sagt der 58-Jährige und jongliert mit zwei Mandarinen. Dabei steckt Ryanair in einem Dilemma. Seit Jahrzehnten setzt die Airline auf nahezu ein einziges Flugzeugmodell, um Kosten zu senken. Nun kommt die neueste Boeing 737 nicht mehr nach. Ryanair hat 135 Exemplare der sparsamen 737 Max bestellt. Nach zwei Abstürzen mit 346 Toten hat Hersteller Boeing die Produktion eingestellt. "Vielleicht bekommen wir die ersten Jets nicht vor Oktober 2020. Aber sobald Boeing seinen Mist zusammenkriegt, fliegen wir mit der Max viel günstiger, und alles ist in Butter", sagt O'Leary - und schält genüsslich die erste Mandarine.

Das Boeing-Desaster aber verschärft nur die ohnehin angespannte Lage. Auf die Frage, warum die Rendite 2018 auf nicht mal die Hälfte der früher gut 20 Prozent vom Umsatz sackte, beginnt er auf dem Tisch zu trommeln. "Da haben wir Dinge übersehen", sagt O'Leary. 2016 holte Ryanair die Kosten für einen Flug fast komplett über den Ticketpreis herein. Heute liegen die Einnahmen darunter. Ohne Extras wie Koffergebühren oder Bordkaffee würde Ryanair tiefrote Zahlen schreiben (siehe Grafik Seite 50).

Zudem hat Ryanair seine Sparkünste überschätzt. Statt der üblichen ein, zwei Prozent Kostensenkung pro Jahr stiegen die Ausgaben zuletzt um zwölf Prozent, vor allem der Personalkosten wegen. Fast alle Mitarbeiter in Italien und Deutschland etwa werden nach Tarif bezahlt - ein Novum in der Ryanair-Ära. Wegen der jetzt auskömmlichen Löhne und fehlender Jobalternativen nach zahlreichen Airlinepleiten kündigten weniger Piloten als geplant. Das bescherte den Iren einen teuren Personalüberhang. Dann patzte die Linie beim Spriteinkauf. "Sie setzten ...

