Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) setzt scheinbar ihre positive Kursentwicklung im neuen Jahr fort - fast mit dem Tempo, wie die "Verliereraktien" 2019, aber plus 3,03% am ersten Handelstag ist stark. Die Kursentwicklung der Evotec war in den letzten Monaten Gegenstand vieler Diskussionen und Mutmassungen. Konsens war, dass das Geschäftsmodell und die Branche in der Evotec tätig ist, es für Shortseller einfacher macht in Kursschwächen zu agieren. Gerade deshalb gehen wir davon aus, dass die letztes Jahr im Q4 durchgeführte Flut von Investorenveranstaltungen das ihre - neben den operativen Meldungen ...

