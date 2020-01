FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen aufgrund des Bankfeiertags geschlossen.

MONTAG: In Finnland ruht der Börsenhandel wegen des Feiertags Heilige Drei Könige.

TAGESTHEMA

Bei einem US-Raketenangriff in Bagdad ist ein General der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Das Pentagon teilte mit, dass der in der Nacht zum Freitag geführte Angriff von Präsident Donald Trump angeordnet worden sei. Bei der Tötung des Generals Kassem Soleimani habe es sich um eine "defensive" Maßnahme zum Schutz von US-Personal im Ausland gehandelt. Die iranischen Revolutionsgarden hatten zuvor den Tod des einflussreichen Generals bestätigt. Soleimani war der Kommandant der Al-Kuds-Brigade für Auslandseinsätze der Revolutionsgarden. Getötet wurde bei dem Raketenangriff nahe des Flughafens auch der Vizechef der Hasched-al-Schaabi-Milizen, Abu Mahdi al-Muhandis, wie die Milizen selber mitteilten. Nach Angaben aus irakischen Sicherheitskreisen wurden bei dem Angriff insgesamt mindestens acht Menschen getötet. Den getöteten al-Muhandis hatte US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch beschuldigt, einer der Verantwortlichen für den Sturm auf die US-Botschaft in Bagdad gewesen zu haben. Er habe den Angriff auf die Botschaft zusammen mit drei anderen Männern organisiert.

Derweil hat Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei Rache für den tödlichen US-Raketenangriff auf den iranischen General Kassem Soleimani geschworen. In einer am Freitag über den Internetdienst Twitter verbreiteten Botschaft drohte Chamenei den "Verbrechern", die für den Tod Soleimanis verantwortlich seien, mit "schwerer Vergeltung". Zudem rief er eine dreitägige Staatstrauer für Soleimani aus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 2019, Baden-Baden

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj - DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: -16.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% 14:00 Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+1,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+1,2% gg Vj - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November PROGNOSE: +5,7% gg Vj zuvor: +5,6% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +5,6% gg Vj zuvor: +5,6% gg Vj - US 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 49,0 Punkte zuvor: 48,1 Punkte 16:00 Bauausgaben November PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 10./11. Dezember

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.308,50 -0,56 S&P-500-Future 3.233,30 -0,79 Schanghai-Composite 3.076,02 -0,30 +/- Ticks Bund -Future 171,54 42 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.385,93 1,03 DAX-Future 13.443,00 2,40 XDAX 13.449,27 2,40 MDAX 28.608,30 1,04 TecDAX 3.063,44 1,61 EuroStoxx50 3.793,24 1,28 Stoxx50 3.430,58 0,81 Dow-Jones 28.868,80 1,16 S&P-500-Index 3.257,85 0,84 Nasdaq-Comp. 9.092,19 1,33 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,12 +26

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Für Verunsicherung unter den Investoren sorgt bereits am zweiten Handelstag des Jahres die US-Politik. Belastend für die Aktienmärkte wirkt sich der US-Raketenangriff in Bagdad aus, bei dem General Kassem Soleimani der iranischen Revolutionsgarden sowie der Vizechef der Hasched-al-Schaabi-Milizen, Abu Mahdi al-Muhandis, getötet wurden. "Dies ist eine aggressive Machtdemonstration und eine regelrechte Provokation, die einen weiteren Krieg im Nahen Osten auslösen könnte", heißt es am Morgen von Stephan Innes, Marktstratege von Axi-Trader.

Am Kapitalmarkt werden daraufhin Risiko-Asstes wie Aktien verkauft. So kamen am Terminmarkt die Futures auf den S&P-500-Index unter Druck. Am Morgen stellt IG den DAX in Folge 76 Punkte tiefer bei 13.310 Zählern. Auf der anderen Seite ist Sicherheit Trumpf. So legen Bundesanleihen bereits den zweiten Tag in Folge zu. Aber auch Gold steigt, die Feinunze notiert ein knappes Prozent fester bei 1.543 Dollar.

RÜCKBLICK: Fester - An den europäischen Aktienmärkten ging es am ersten Handelstag des Jahres 2020 mit positiven Impulsen aus China nach oben. In Österreich erhielt der Aktienmarkt einen zusätzlichen Schub durch die Regierungsbildung zwischen Konservativen und Grünen. Dort ging es mit den Kursen um 1,3 Prozent nach oben. Europaweit waren Bankenwerte gesucht, der Sektor legte um rund 2 Prozent zu. Hierzu hieß es, dass viele Fonds in diesem Sektor untergewichtet seien und ihre Quote hochführen. In Paris verbesserten sich Vivendi um 1,7 Prozent. Wie im Sommer angekündigt wurde ein 10-Prozent-Anteil der Musiktochter Universal Music Group (UMG) an ein Konsortium unter Führung des chinesischen Internetriesen Tencent verkauft. Für den britischen Ölwert Tullow Oil ging es um 6,8 Prozent abwärts. Die Explorationsbohrung Carapa-1 in den Gewässern vor Guyana hat eine deutlich geringere Ergiebigkeit des Ölfelds gezeigt, als die Prognosen vor der Bohrung angedeutet hatten.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Deutsche Bank schossen 6,2 Prozent nach oben, Commerzbank stiegen um 6,9 Prozent. Aber auch die Aktie von Wirecard konnte um 4,6 Prozent zulegen. Die defensiven Werte wie Henkel oder Beiersdorf schlossen tiefer. Airbus (+1 Prozent) waren mit einer Kreisemeldung von Reuters gesucht, wonach das hauseigene Auslieferungsziel 2019 überboten wurde.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem "ruhigen" nachbörslichen Geschäft am ersten Handelstag des neuen Jahres berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es gab keine relevanten Unternehmensnachrichten, so der Händler. Wirecard stiegen 1 Prozent ohne nachrichtlichen Hintergrund.

USA / WALL STREET

Fester - Zu Handelsbeginn wurden neue Allzeithochs erreicht. Eine neue geldpolitische Lockerung der chinesischen Notenbank befeuere auch in den USA Konjunkturoptimismus, hieß es aus dem Handel. Daneben stütze auch die Aussicht auf die baldige Unterzeichnung des Phase-1-Handelsabkommens zwischen den USA und China. Konjunkturseitig ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 2.000 auf 222.000 Anträge zurück, während Volkswirte mit 225.000 Erstanträgen gerechnet hatten. Der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe erreichte im Dezember in zweiter Lesung einen Stand von 52,4 Punkten gegenüber 52,6 im November. Applied Materials rückten um 1,9 Prozent vor. Hier hatte Nomura das Kursziel auf 75 von 68 Dollar erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt. Nomura hob ferner das Kursziel für Advanced Micro Devices (AMD) auf 58 von 40 Dollar und hielten an der Empfehlung "Buy" fest. AMD stiegen um 7,1 Prozent. Für Tesla ging es um 2,8 Prozent aufwärts. Canaccord Genuity hatte das Kursziel auf 515 von 375 Dollar erhöht und die Einstufung "Buy" bestätigt. Blackrock wurde von Wells Fargo auf "Overweight" von "Equal-Weight" hochgestuft; die Aktie kletterte um 1,2 Prozent nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1167 -0,0% 1,1172 1,1195 -0,4% EUR/JPY 120,70 -0,5% 120,87 121,24 -1,0% EUR/CHF 1,0834 -0,2% 1,1025 1,0857 -0,2% EUR/GBR 0,8511 +0,1% 0,8975 0,8494 +0,6% USD/JPY 108,10 -0,4% 107,74 108,29 -0,6% GBP/USD 1,3120 -0,2% 1,2500 1,3180 -1,0% USD/CNH 6,9736 +0,2% 6,9587 6,9609 +0,1% Bitcoin BTC/USD 7.166,76 3,14 8.578,75 7.096,51 -0,6%

Der Yen profitiert von der gestiegenen Unsicherheit nach der US-Attacke auf einen hochrangigen iranischen General. Der Dollar fällt auf 108,12 Yen.

Der Euro gab leicht nach und rutschte wieder unter 1,12 Dollar, nachdem er zuletzt nach Aussage von Beobachtern von der reichlich vorhandenen Dollar-Liquidität profitiert hatte. Die Analysten der Danske Bank sehen jedoch ein - wenn auch geringes - Risiko steigender US-Zinsen. Wenn die US-Notenbank am 14. Januar über geplante Repogeschäfte informiere, werde sich zeigen, ob die Fed die Liquiditätszufuhr allmählich drossele.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,90 61,18 +2,8% 1,72 +3,0% Brent/ICE 68,46 66,25 +3,3% 2,21 +3,7%

Am Morgen schnellen die Ölpreise in die Höhe wegen der verschärften Krisenlage im Mittleren Osten, nachdem die USA einen hochrangigen iranischen General getötet haben.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 03, 2020 01:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.