Wenn die wirtschaftliche Entwicklung weiter stagniert, wird 2020 der Ruf nach konjunktureller Stimulierung lauter werden. Nötig ist eine Zinswende. Denn die Verwerfungen der Nullzinspolitik zeigen sich längst.

In diesem Jahr wird die Geldpolitik wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Das kann man ohne hellseherische Kräfte vorhersagen. Wenn - wie allgemein erwartet wird - die wirtschaftliche Entwicklung stagniert, wird der Ruf nach konjunktureller Stimulierung lauter werden. Dann dürfte auch die Geldpolitik in den Fokus rücken. Außerdem zeigen sich die Probleme des geldpolitische Kurses der letzten Jahre immer deutlicher. Dadurch wird der Zwiespalt, in dem sich die Europäische Zentralbank (EZB) im Verlauf der nächsten zwölf Monate befinden wird, stärker werden.

Es ist fraglich, ob die EZB in einem Umfeld mit Nullzinsen und der bereits sehr umfänglichen Finanzierung der Staatsschulden noch viel Spielraum für konjunkturelle Spritzen hat. Stattdessen werden bereits jetzt Rufe laut, die Schuldenbremse und andere - auch europäische - Vereinbarungen zur fiskalischen Stabilität zu ignorieren.

Leicht ist das nicht, denn weitere Rechtsbrüche in der Eurozone oder eine Änderung des deutschen Grundgesetzes bergen politischen Sprengstoff. Da ist es doch wohl einfacher, sich wieder an die EZB zu wenden. Allerdings ist eher eine Zinswende notwendig als weitere Senkungen oder steigende Staatsanleihenkäufe. Denn schon jetzt zeigen sich immer deutlicher die Verwerfungen der Nullzins-Politik und der Anleihenkäufe in großem Stil:

• Die Banken können sich immer weniger auf Zinserträge verlassen. In Zeiten höherer Nominalzinsen leben Banken vom Zinsdifferential, und zwar unabhängig von der Inflationsrate. Ihre Gewinn- und Verlustrechnung wird somit immer kritischer. Sie werden in Zukunft entweder flächendeckend Strafzinsen erheben oder Gebühren für Bankdienstleistungen verlangen müssen. Beides wird bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...