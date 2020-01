Der Bitcoin hat sich im Jahr 2019 beinahe verdoppelt, doch speziell in der zweiten Jahreshälfte ging es mit dem Kurs überwiegend abwärts. Auch in den ersten beiden Tagen des neuen Jahrs setzte sich dieser Trend zunächst fort - während bei einer anderen Kennziffer schon wieder neue Höchststände gefeiert werden. Wie Daten von Blockchain.com zeigen, ist die Hash Rate im Bitcoin-Netzwerk am 1. Januar 2020 mit rund 119 Trillionen Hashes pro Sekunde (H/s) auf ein neues Allzeithoch gestiegen.

