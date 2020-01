In der Türkei wurden jetzt Prototypen der ersten Elektroautos präsentiert, die im Land produziert werden sollen. Bei den vorgestellten Fahrzeugen der Marke TOGG (kurz für: Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu) handelt es sich um ein SUV und eine Limousine. Die Produktion des E-SUV, das mit zwei Batterie-Optionen für 300 bzw. 500 Kilometer Reichweite angeboten wird, soll 2022 in einem Werk in Bursa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...