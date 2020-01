ams AG gab gestern in einer Presseaussendung bekannt, dass nach Ablauf der Nachfrist bis 24. Dezember 2019 eine endgültige Annahmequote iHv. 59,9 % für das Übernahmeangebot für die OSRAM Licht AG erreicht wurde. Die Finalisierung der Akquisition wird, nach regulatorischen Freigaben, im zweiten Quartal 2020 erwartet. Die außerordentliche Hauptversammlung bezüglich der geplanten Bezugsrechtskapitalerhöhung (EUR 1.649 Mio.) soll am 24. Jänner stattfinden. In Italien trat laut Medienberichten am Mittwoch ein Gesetz in Kraft, das es der italienischen Regierung ermöglichen soll, die potenziellen Entschädigungszahlungen bei einem Entzug der Lizenz für den Betrieb der Autobahnen von Autostrade per l ´Italia SpA, eine ...

