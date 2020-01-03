DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA01N/19 DE000HLB3XL8 07.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/19 DE000HLB3XQ7 07.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01P/19 DE000HLB3XP9 07.01.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA01N/19 DE000HLB3XL8 07.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/19 DE000HLB3XQ7 07.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01P/19 DE000HLB3XP9 07.01.2020 HZE/EOT