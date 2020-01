flatex Morning-news DAX update: Die Tötung eines hochgestellten iranischen Generals ...

Die Tötung eines hochgestellten iranischen Generals durch einen US-Luftschlag führte zu starken Kurseinbrüchen. Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen mehrheitlich aber noch gemäßigte Kursverluste auf. Die US-Futures fielen jedoch durchweg stärker. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 13.266,39 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Freitag via Xetra mit einem Kursplus von 1,03 Prozent bei 13.385,93 Punkten. Ausgehend vom langfristigen Kursverlauf des DAX seit dem Rekordhoch vom 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten bis zum übergeordneten Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten, wären die nächsten übergeordneten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 13.426 Punkten und 13.597 Punkten in Betracht zu ziehen. Die Unterstützungen wären bei 13.219/12.815 und 12.332 Punkten auszumachen.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/