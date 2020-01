Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern Abend erreichten die US-Aktienmärkte am ersten Handelstag im neuen Jahr (wieder einmal) neue Allzeithochs, nicht zuletzt dank weiterer geldpolitischer Lockerung in China, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Und auch in Asien sei der Handel heute Morgen deutlich im Plus gestartet, bevor geopolitische Unsicherheit die Indices ins Minus gedrückt habe: Der Tod eines hochrangigen iranischen Militärs durch einen US-Luftangriff im Irak mache die Märkte heute Morgen aus Angst vor weiterer Eskalation vorsichtig: Der S&P 500 Future notiere fast 1% schwächer und auch für die europäischen Börsen lasse der vorbörsliche Handel nach dem ausgezeichneten Vortag eine schwächere Eröffnung erwarten. ...

