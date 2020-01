Die IT-Sicherheitsfirmen haben ihre Prognosen zu den Security-Trends des Jahres veröffentlicht. Vor diesen Cyber-Gefahren müssen Unternehmen und Privatleute 2020 besonders auf der Hut sein.

2019 war für die deutsche Wirtschaft in vielerlei Hinsicht ein Rekordjahr - auch in einer Disziplin, in der niemand Wert auf einen Spitzenplatz legt. Auf knapp 103 Milliarden Euro summierten sich die Schäden durch kriminelle Attacken auf Unternehmen, meldete der IT-Verband Bitkom kurz vor Jahresende.

Die Schadenssumme durch Sabotage, Datendiebstahl oder Spionage in Deutschland liegt damit fast doppelt so hoch wie noch zwei Jahre zuvor. So düster es schon 2019 aussah, so wenig Anlass gibt es zu hoffen, dass es 2020 besser wird.

Im Gegenteil, Experten für Cybersicherheit aus Industrie, Forschung und Sicherheitsbehörden warnen unisono vor einem weiteren Anstieg der Online-Attacken. Und vor allem rechnen sie, das zeigt ein Blick in die IT-Security-Prognosen zum Jahresbeginn, mit immer ausgefeilteren Angriffen. Das sind die fünf Top-Bedrohungen, die Unternehmen, IT-Sicherheitsverantwortliche und private Internet-Nutzer im neuen Jahr unbedingt auf dem Radar haben müssen:

• Phishing wird ausgefeilter und persönlicherPhishing-Attacken, mit denen Angreifer Passwörter und Nutzernamen von E-Commerce- und Bankkunden, aber auch Zugangsdaten für Firmenrechnern oder geschäftlichen Datenbanken stehlen, gehören zu den billigsten und leichtesten Methoden von Online-Kriminellen, um ihre Opfer zu schädigen. Heute sind sie eine der am häufigsten genutzten und wegen ihrer Masse profitabelsten Formen von Cyber-Attacken.Allerdings wächst die Skepsis vieler Menschen im Netz gegenüber Nachrichten unbekannter Herkunft und zweifelhaften Inhalts - und damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, den Phishern ins Netz zu gehen. Als Antwort darauf werden die Attacken ausgefeilter und persönlicher. Statt Phishing-Nachrichten vorwiegend wie mit der Schrotflinte ins Netz zu schießen, kopieren die Cyberkriminellen zunehmend digitale Identitäten ihrer Opfer und attackieren Personen, mit denen diese ohnehin in Kontakt stehen.

Durch den bekannten Absender sind die Empfänger dann eher geneigt, virenverseuchte ...

