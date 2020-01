Die grösste Regionalbank im Kanton Zürich hat mit dem Schritt in die Eigenständigkeit die Open-Finance-Plattform der Inventx in Betrieb genommen.Wetzikon / Chur - Seit dem 1. Januar 2020 heisst die Clientis Zürcher Regionalbank Bank Avera. Die grösste Regionalbank im Kanton Zürich hat zugleich mit dem Schritt in die Eigenständigkeit die Open-Finance-Plattform der Inventx in Betrieb genommen. Damit erhöht die Bank ihren strategischen Freiheitsgrad und schafft Flexibilität für ihre weitere digitale Transformation.

