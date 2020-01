Köln (ots) - Das Berliner DAB+-Digitalradionetz ist seit Anfang 2020 um eine Facette reicher: Das erfolgreiche Informationsprogramm WDR 5 sendet seit dem 1. Januar auf dem Kanal 7 D auch in Berlin.WDR 5 löst somit WDR 2 auf dem rbb-Multiplex ab. Grund für den Wechsel ist das besondere Programmprofil von WDR 5: Mit seinen fachjournalistischen Sendungen, den langen Wortformaten, den hintergründigen Gesprächen sowie den inspirierenden Debatten ist WDR 5 einzigartig in der deutschlandweiten Radiolandschaft.Florian Quecke, WDR Programmbereichsleiter Kultur und Gesellschaft und bis Ende letzten Jahres WDR 5-Wellenchef: "Ich kann mir vorstellen, dass wir gerade im Politik-Umfeld Berlins viele neue und interessierte Hörer*innen finden werden. Daher freue ich mich sehr über die Entscheidung, WDR 5 in den Multiplex einzuspeisen."Valerie Weber, WDR Direktorin NRW, Wissen und Kultur: "Das Wortprofil von WDR 5 ist per se ein Alleinstellungsmerkmal. Dass nun auch die Berliner in den Genuss von WDR 5 in digitaler Qualität kommen, freut mich sehr."Neben WDR 5 ist Cosmo, eine Gemeinschaftsproduktion von WDR, rbb und Radio Bremen, in Berlin weiterhin über DAB+ zu empfangen.Pressekontakt:WDR KommunikationAlessandro Romiowdrpressedesk@wdr.de0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4482897