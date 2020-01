Die europäischen Börsen sind nach dem Kurssprung am ersten Handelstag 2020 am Freitag ins Stolpern geraten.Paris - Die europäischen Börsen sind nach dem Kurssprung am ersten Handelstag 2020 am Freitag ins Stolpern geraten. Die Spannungen im Mittleren Osten nach dem Angriff der US-Streitkräfte auf einen hochrangigen iranischen Kommandeur dämpften den Optimismus zu Jahresbeginn merklich. Der EuroStoxx 50 verlor am Vormittag 0,85 Prozent auf 3760,55 Punkte. In Paris ging es für den Cac 40 um 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...