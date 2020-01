Der Autobauer konnte im vergangenen Jahr nicht so viele Trucks verkaufen wie 2018. Das lag für den Konzern am schwächeren Absatz in wichtigen Märkten.

Nach einem starken Jahr 2018 hat Daimler mit seinem Lastwagengeschäft nun die schwächelnde Nachfrage vor allem in Europa und Nordamerika zu spüren bekommen. 2019 seien weniger Fahrzeuge verkauft worden als im Vorjahr, teilte der Konzern am Freitag in Stuttgart mit. Eine Zahl für das Gesamtjahr wurde noch nicht genannt.

Ende November lag Daimler Trucks beim Absatz allerdings um vier Prozent unter dem Niveau von 2018. "Wichtige Märkte wie Europa und Nordamerika ...

Den vollständigen Artikel lesen ...