London (www.fondscheck.de) - Kunden schätzen den Wandel, den disruptive Technologien bringen, nicht, bis sie Innovationen live erleben, so Craig Bonthron, Portfolio Manager des Kames Global Sustainable Equity Fund (ISIN IE00BYZJ3771) von Kames Capital.Etablierte Unternehmen, die von Innovationen in der Branche bedroht seien, würden den Wandel ebenso wie ihre Kunden verpassen. Trotz des rasanten Fortschritts von Elektroautos in Bezug auf Kosten und Leistung sähen die Hersteller von Verbrennungsmotoren Elektrofahrzeuge immer noch als einen kleinen Markt mit negativen Margen, den die meisten ihrer Kunden nicht möchten. Doch warum? ...

