BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat angesichts des US-Raketenangriffs auf einen iranischen General die Sorge vor einer Zuspitzung des Konflikts geäußert. Die US-iranischen Beziehungen seien an "einem gefährlichen Eskalationspunkt", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin. Das Ziel müsse nun sein, "mit Besonnenheit und Zurückhaltung zu einer Deeskalation beizutragen".

Das amerikanische Vorgehen sei eine Reaktion auf eine ganze Reihe von militärischen Provokationen gewesen, für die der Iran Verantwortung trage, sagte Demmer. "Auch wir sehen die regionalen Aktivitäten des Iran mit großer Besorgnis." Die Konflikte seien nur auf dem diplomatischen Weg zu lösen. "Wir stehen hierzu im Austausch mit unseren Verbündeten", so die Sprecherin. Es müsse vermieden werden, dass der Irak in den Konflikt hineingezogen werde.

Das Auswärtige Amt betonte, bei der Militäraktion habe es sich nicht um eine Operation der Anti-IS-Koalition gehandelt. In den vergangenen Wochen habe die Bundesrepublik immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass sie die Kritik der USA an der Rolle des Irans teile. "Wir haben aber auch die Angriffe gegen die amerikanische Botschaft in Badgad verurteilt", sagte Sprecher Christofer Burger. Das Auswärtige Amt riet allen Deutschen im Irak, die Reise- und Sicherheitshinweise zu verfolgen. Für das Land, für das bereits eine Reisewarnung gilt, werde die Lage "laufend" überprüft, so Burger.

Indes wurden auch die Sicherheitsbestimmungen für deutsche Soldaten im Irak verschärft. Angehörige der Bundeswehr in Tadschi und Bagdad dürften sich nicht außerhalb von militärischen Liegenschaften aufhalten, erklärte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums, Fregattenkapitän Christina Routsi. Außerhalb dieser Städte gebe es keine Einschränkung.

Laut dem Bundesinnenministerium erstellt auch das Bundeskriminalamt derzeit eine neue Gefährdungseinschätzung. Diese sei aber noch in der Erarbeitung, so ein Sprecher.

Bei einem von US-Präsident Donald Trump befohlenen Raketenangriff war in der Nacht zum Freitag in Bagdad einer der mächtigsten Militärs des Iran getötet worden. General Kassem Soleimani war Kommandant der Al-Kuds-Brigaden, die zu den Revolutionsgarden gehören und für Auslandseinsätze zuständig sind. Irans Außenminister Mohammad Dschawad Sarif bezeichnete die Tötung Soleimanis als "extrem gefährliche" und "dumme Eskalation". Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei drohte über den Internetdienst Twitter mit "schwerer Vergeltung".

January 03, 2020

