Wien (www.fondscheck.de) - BMO Global Asset Management, kurz BMO GAM, hat Valentina Chen zur Co-Leiterin des Emerging-Markets-Debt-Teams ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Sie arbeite zusammen mit Jonathan Mann, der ebenfalls Co-Leiter im Emerging-Markets-Debt-Team sei. Chen werde sich auf Investitionen in Lokalwährungen von Schwellenländern konzentrieren. Ziel sei es, die Produktpalette von BMO GAM mittelfristig zu stärken und den Kunden eine breitere Palette von Möglichkeiten zur Steigerung der Performance-Ergebnisse zu bieten, schreibe BMO GAM in einer Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...