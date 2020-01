FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem politisch dominierten Handel rechnen Händler in der kommenden Woche. Kaum ist das Risiko eines Handelskrieges zwischen den USA und China von den Märkten gewichen, taucht mit einer Eskalation des US-iranischen Konfliktes ein weiteres Schreckgespenst auf. Zwar sind sich Analysten weitgehend einig, dass "politische Börsen kurze Beine haben" und langfristig nur von Unternehmensgewinnen bestimmt werden. Aber über einen mit dem Krisenszenario Nahost verbundenen Ölpreisanstieg könnte auch schnell die Gewinnsituation der Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen werden.

Der Einbruch der Reise- und Airline-Aktien am Freitag nach dem US-Militärschlag, bei dem nahe der irakischen Hauptstadt Bagdad ein iranischer General getötet wurde, könnte daher nur ein Vorbote gewesen sein. Vor allem sind die politischen Dimensionen noch gar nicht abzuschätzen, denn General Kassem Soleimani wurde von politischen Beobachtern als zweitmächtigster Mann Irans eingeordnet.

Schneller Ölpreis-Anstieg als Risiko

Am Markt wird auf mögliche längerfristige Folgen verwiesen. Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC-Partners, sieht in dem Konflikt das Potenzial, politisch und wirtschaftlich extreme Turbulenzen auszulösen. Der drastische Anstieg des Ölpreises sei möglicherweise erst "ein klitzekleiner Vorgeschmack" auf das, was da noch kommen könne.

Die weitere Kursentwicklung bei DAX & Co dürfte daher kommende Woche von harten Fakten wie der weiteren Entwicklung beim Ölpreis bestimmt werden. Eine Mäßigung im diplomatischen Sprachgebrauch und eine damit verbundene Entspannung bei Öl-, Gold- und Anleihekursen könnte daher den DAX schnell auf neue Allzeithochs treiben. Schließlich ist das deutsche Börsenbarometer gerade einmal 3 Prozent davon entfernt.

Verdorbener Januar-Start hätte Signalwirkung

Problematisch wird die überraschende politische Eskalation nur für Statistiker: Denn noch zum ersten Handelstag des Jahres sahen die Chancen auf eine starke Handelswoche dank besserer Wirtschaftsdaten aus China gut aus. Nun ist aber die Performance der wichtigsten Handelswoche des Jahres gefährdet, denn als "First five days of January"-Indikator dient sie vielen US-Anlegern als Wegweiser für das Gesamtjahr. Und die Statistik gibt ihnen Recht: In mehr als 80 Prozent aller Fälle ging der S&P-500 mit einem Kursgewinn aus dem Jahr, falls die erste Woche gut verlief. Ein Ölpreisanstieg könnte diese Hoffnungen verhageln.

Konjunkturell dagegen alles rosig

Konjunkturell sieht es derweil immer besser aus. So haben selbst die Analysten von Goldman Sachs in der abgelaufenen Woche ihre ökonomischen Ansichten revidiert und sehen kaum noch das Risiko einer Rezession. Auch Investmentchef Jean-Marie Mercadal vom französischen Assetmanager OFI rechnet nicht mehr mit einem Abschwung dank der geglätteten Wogen im US-China-Handelskonflikt.

"Aufgrund einer besseren Planbarkeit und den Erfahrungen aus dem letzten Jahr dürften professionelle Anleger in den nächsten Monaten bei ihrer Kapitalallokation mehr ins Risiko gehen, obwohl das Timing nicht das Beste ist", merkt Mercadal an. 2019 hätten viele den Aufschwung an den Aktienmärkten verpasst, weil sie aufgrund der vielschichtigen Unabwägbarkeiten (Handelskonflikt, Fed-Geldpolitik und Furcht vor weltweiter Rezession) zu defensiv aufgestellt gewesen seien. "Diesen Fehler wollen sie 2020 nicht wiederholen", schließt der Fondsmanager mit Blick auf die Investmentgemeinde. Er empfiehlt daher, vor allem in Aktien zu investieren, "aber mit dem Kauf bis zur nächsten Marktkorrektur zu warten". Diesen Gefallen könnten ihm politisierte Märkte schon in der kommenden Woche tun.

