Der Elektronikdienstleister Katek, ein Unternehmen von Primepulse SE, übernimmt die SMT-Fertigung der Huf-Gruppe in Düsseldorf. Die neue Einheit Katek Düsseldorf wird die SMT-Produktionslinien betreiben und auch die Service- und Verwaltungsfunktionen integrieren. Künftig beschäftigt die Einheit die 152 Mitarbeiter von Huf, die in diesen Bereichen tätig sind. Huf soll in Zukunft Leiterplatten, Steuergeräte und andere Türgriff-Elektroniken, Kicksensoren und andere Schließ- und Zugangssysteme von Katek Düsseldorf beziehen. Die Übernahme der SMT-Fertigung von Huf ist ein weiterer Schritt bei der Expansion ...

