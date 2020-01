Mainz (ots) -Woche 02/20Samstag, 04.01.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:5.35 Das überwachte Volk - Chinas Sozialkredit-SystemChina 2019( weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderungen beachten:8.15 Teheran extrem - Subkultur im GottesstaatFrankreich 2018"Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach Westen: Von China nachPakistan" entfällt8.55 Der Schattengeneral - Irans gefährlichster Feldherr"Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach Westen: Von Kirgisistannach Duisburg" um 9.00 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XVerräterische Spuren - Die Geschichte der ForensikWas Täter entlarvtDeutschland 201822.25 Terra XVerräterische Spuren - Die Geschichte der ForensikWas Opfer preisgebenDeutschland 201823.10 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im EinsatzDie LeichenbesiedlerDeutschland 201723.55 Dem Verbrechen auf der SpurEin tödlicher CocktailGroßbritannien 20110.40 Dem Verbrechen auf der SpurDie Lupe des Sherlock HolmesGroßbritannien 20111.20 Dem Verbrechen auf der SpurTote erzählen ihre GeschichteGroßbritannien 20112.05 Dem Verbrechen auf der SpurZähne sprechen BändeGroßbritannien 20112.50 Dem Verbrechen auf der SpurDer Faktor BlutGroßbritannien 20113.35 Dem Verbrechen auf der SpurDer letzte ZeugeGroßbritannien 20114.20 Dem Verbrechen auf der SpurWas Kugeln verratenGroßbritannien 2011Woche 02/20Sonntag, 05.01.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:5.05 Ermittler!DNA lügt nichtDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 5.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Komplizen des Bösen1933-1938: Faszination und GewaltDeutschland 201722.25 Komplizen des Bösen1935-1939: Scheinwelt auf dem BerghofDeutschland 201723.10 Komplizen des Bösen1939-1941: Größenwahn und IllusionDeutschland 201723.50 Komplizen des Bösen1939-1942: Heydrich und der HolocaustDeutschland 20170.35 Komplizen des Bösen1942-1944: Der totale KriegDeutschland 20171.20 Komplizen des Bösen1944-1945: Verbrannte ErdeDeutschland 20172.05 Komplizen des Bösen1945: Das EndeDeutschland 20172.50 Die SSHeydrichs Herrschaft3.35 Die SSDer Machtkampf4.20 Die SSHimmlers WahnWoche 02/20Montag, 06.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.40 Täter im NetzDer Fall LewisUSA 20199.25 Täter im NetzDer Fall BrizziUSA 201910.05 Hate Crime - Tatmotiv HassDer Stalker mit der KameraGroßbritannien 201810.50 Der Fall Jonathan VassGroßbritannien 201311.35 Hate Crime - Tatmotiv HassRassenhass in MississippiGroßbritannien 201812.20 Der Fall John Duffy und David MulcahyGroßbritannien 201513.05 Hate Crime - Tatmotiv HassTödliches DoppellebenGroßbritannien 201813.50 Der Fall Rebecca ThorpeGroßbritannien 201414.35 Ermittler!25 Jahre UngewissheitDeutschland 201915.05 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von EdinburghGroßbritannien 201515.50 Ermittler!Angriff aus dem HinterhaltDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 16.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.05 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches DramaDunkle VergangenheitSchweden 201922.10 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches DramaDer ProzessSchweden 201923.00 Inside The Criminal MindGangster-BosseTschechien 201723.45 Inside The Criminal MindSektenführerTschechien 20170.30 heute journal0.55 Inside The Criminal MindSerienkillerTschechien 20171.40 Inside The Criminal MindKidnapperTschechien 20172.25 Bekenntnisse eines SerienkillersDie mörderischen Spahalski-ZwillingeFrankreich 20113.10 Bekenntnisse eines SerienkillersBei Gelegenheit MordFrankreich 20113.55 Bekenntnisse eines SerienkillersDer Anhalter-MörderFrankreich 20114.35 Inside The Criminal MindGangster-BossePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4483250