Woche 1/20Fr., 3.1.22.10 ZDF-HistoryDas Boot - Die DokumentationBitte Ergänzung beachten: Untertitel Woche 2/20Sa., 4.1.11.05 ZDF SPORTextraWintersport. . .ca. 13.00 UhrAlpiner Ski-WeltcupSlalom Damen, 1. Lauf. . .Bitte Änderung beachten:Moderation: Katja StresoBitte streichen: Annika Zimmermann. . . ca. 16.30 UhrAlpiner Ski-WeltcupSlalom Damen, 2. Lauf. . .Bitte Änderung beachten:Moderation: Katja StresoBitte streichen: Annika ZimmermannSo., 5.1.Die lange Nacht der U-Boote0.55 Der geheime U-Boot-KriegJäger und GejagteBitte Ergänzung beachten: Untertitel 1.40 Der geheime U-Boot-KriegAngriff aus der TiefeBitte Ergänzung beachten: UntertitelWoche 3/20Mi., 15.1.Bitte Ergänzung in der Sportstrecke beachten:14.15 ZDF SPORTextraWintersport. . . Para-WeltcupSki nordischZusammenfassung aus AltenbergReporter: Henrik Diekert Do., 16.1.Bitte Ergänzung in der Sportstrecke beachten:14.15 ZDF SPORTextraWintersport. . . Para-WeltcupSki nordischZusammenfassung aus AltenbergReporter: Henrik Diekert