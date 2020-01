Das Klimapaket der Bundesregierung stößt bei den Bürgern auf Skepsis. Die Mehrheit will zwar mehr Klimaschutz, fürchtet aber die Konsequenzen.

Dieses Umfrageergebnis mag viele erstaunen: Trotz der intensiven öffentlichen Debatte über den Klimawandel geht die akute Besorgnis der Bürger zurück. Im Sommer waren 56 Prozent über die Erderwärmung sehr besorgt - aktuell sind es nur noch 39 Prozent. Weitere 43 Prozent machen sich begrenzt Sorgen; nur eine kleine Minderheit von 14 Prozent ist überhaupt nicht beunruhigt.

Interessanterweise ist das Thema zwar allgegenwärtig, aber nur bei einer Minderheit häufiges Gesprächsthema. 24 Prozent der Bürger sprechen im Freundes- und Bekanntenkreis oft über den Klimawandel, in Ostdeutschland weniger als jeder Fünfte. Wie weit das Thema in privaten Gesprächen eine Rolle spielt, hängt auch vom Alter ab: Von den unter 30-Jährigen sprechen 35 Prozent mit Freunden und Bekannten häufig über die Erderwärmung, von der älteren Generation der über 60-Jährigen nur 19 Prozent.

Dass im privaten Kreis nicht häufiger über den Klimawandel und seine Folgen diskutiert wird, ist nicht nur angesichts der intensiven Berichterstattung bemerkenswert, sondern auch aufgrund der politischen Pläne und Beschlüsse zur Reduzierung von Klimabelastungen. Viele dieser Vorhaben greifen in den Alltag der Bürger ein, insbesondere in die Mobilitätsspielräume und -muster, aber auch in Entscheidungen über die Energieversorgung in den Haushalten sowie in die Kosten für individuelle Mobilität. Die Mehrheit der Bürger ist überzeugt, dass wir unsere Lebensweise deutlich verändern und auch ...

