Rossmann will in diesem Jahr insgesamt 200 neue Filialen eröffnen, davon 80 in Deutschland. 200 Millionen Euro stünden für Investitionen bereit.

Die Drogeriekette Rossmann will in neue Läden investieren. Insgesamt sei für 2020 die Eröffnung von 200 Filialen geplant, davon 80 in Deutschland. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...