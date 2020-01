NEW YORK (Dow Jones)--Nach einem fulminanten Jahresauftakt dürften die US-Börsen am Freitag mit deutlichen Abgaben in den Handel starten. Der S&P-Future notiert vorbörslich 0,9 Prozent im Minus, nachdem bei einem US-Militärschlag nahe der irakischen Hauptstadt Bagdad ein hochrangiger iranischer General getötet wurde.

Geopolitische Risiken seien nicht verschwunden, nur weil der Aktienmarkt zuletzt gut gelaufen sei, kommentiert Luca Paolini, Chefstratege bei Pictet Asset Management, die jüngste Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Iran. Sobald sich am Markt eine gewisse Selbstzufriedenheit breitgemacht habe, könne schon ein vergleichsweise unbedeutendes Ereignis einen abrupten Richtungswechsel herbeiführen.

Ob den Konjunkturdaten des Tages eine Tendenzwende gelingt, scheint angesichts der Nachrichtenlage fraglich. Veröffentlicht werden eine halbe Stunde nach Handelsbeginn der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Dezember und die Bauausgaben aus dem November. Um 20.00 Uhr MEZ folgt das Protokoll der US-Notenbanksitzung vom Dezember.

Ölpreise steigen rasant - "Sichere Häfen" gesucht

Die Nachricht vom Tod des iranischen Generals Kassem Soleimani lässt die Ölpreise nach oben schießen, denn am Markt geht die Angst um, dass Teheran die Straße von Hormus am Persischen Golf für Öltanker sperren könnte. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI steigt um 3,4 Prozent auf 63,29 Dollar, die europäische Referenzsorte Brent verteuert sich um 4,0 Prozent auf 68,89 Dollar. Im späteren Verlauf werden am Freitag noch die wöchentlichen Daten zu den Öllagerbeständen der USA veröffentlicht. Diese dürften jedoch in der aktuellen Gemengelage weniger Beachtung finden als sonst.

Gefragt sind auch vermeintlich sichere Häfen wie Gold oder Staatsanleihen. Der Preis für die Feinunze Gold steigt um 0,8 Prozent auf 1.542 Dollar. Am Anleihemarkt drücken steigende Notierungen die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 4,8 Basispunkte auf 1,83 Prozent.

Nutznießer der Ereignisse im Irak sind ferner Fluchtwährungen wie der Yen. Der Dollar sinkt auf rund 108,10 Yen, nachdem er am Donnerstag in der Spitze noch 108,87 Yen gekostet hatte. Zum Euro zieht der Dollar derweil etwas an. Die Gemeinschaftswährung sinkt auf 1,1140 Dollar von 1,1225 im Tageshoch am Vortag.

Ölpreisanstieg treibt Branchenaktien

Aktien von Ölkonzernen dürften im Windschatten der Ölpreise zulegen. Vorbörslich geht es mit Exxon Mobil um 1,1 Prozent nach oben. Chevron steigen um 0,9 Prozent.

Für Fluggesellschaften sind höhere Ölpreise negativ. Entsprechend geben die Aktien des Sektors überdurchschnittlich nach. American Airlines verbilligen sich um 2,4 und Delta um 2,3 Prozent. Alaska Air Group geben um 1,8 Prozent nach.

Daneben gibt die Tesla-Aktie um 0,9 Prozent nach. Der Hersteller von Elektroautos hat Produktions- und Auslieferungszahlen zum vierten Quartal 2019 veröffentlicht. Ferner teilte das Unternehmen mit, dass es den Preis für die Grundausstattungsversion des in China hergestellten Model 3 gesenkt habe.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,54 -2,4 1,57 34,3 5 Jahre 1,62 -5,1 1,67 -30,9 7 Jahre 1,74 -5,7 1,80 -51,0 10 Jahre 1,83 -4,8 1,88 -61,7 30 Jahre 2,28 -4,8 2,33 -78,4 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.35 Uhr Do, 17:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1146 -0,23% 1,1159 1,1195 -0,6% EUR/JPY 120,53 -0,59% 120,56 121,24 -1,1% EUR/CHF 1,0842 -0,11% 1,0833 1,0857 -0,1% EUR/GBP 0,8512 +0,13% 0,8512 0,8494 +0,6% USD/JPY 108,14 -0,38% 108,04 108,29 -0,6% GBP/USD 1,3094 -0,37% 1,3110 1,3180 -1,2% USD/CNH (Offshore) 6,9676 +0,13% 6,9686 6,9609 +0,0% Bitcoin BTC/USD 7.319,51 +5,34% 7.206,26 7.096,51 +1,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,29 61,18 +3,4% 2,11 +3,7% Brent/ICE 68,89 66,25 +4,0% 2,64 +4,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.542,49 1.529,90 +0,8% +12,59 +1,7% Silber (Spot) 18,05 18,05 0% 0 +1,1% Platin (Spot) 980,55 979,00 +0,2% +1,55 +1,6% Kupfer-Future 2,77 2,83 -2,0% -0,06 -0,9% ===

