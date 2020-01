Deutsche Konzerne wie SAP, Allianz und Siemens finanzieren zunehmend Gründer mit Wagniskapital - mitunter zur Freude ihrer Konkurrenten.

Dass es bei seinem Unternehmen weniger um Spaß und Glamour als um mühevolle Plackerei gehen würde, hatte Gründer Ross Mason 2006 schon bei der Namensgebung klargemacht: Mulesoft ("Maultier-Software") verknüpft alte Programme mit neuen Anwendungen aus dem Internet. Nach wechselvollen Jahren machte sich die Arbeit 2018 für Mason so richtig bezahlt. Nur ein Jahr nach dem Börsengang kaufte Salesforce sein Unternehmen für 6,5 Milliarden Dollar. Der Zukauf soll dem IT-Riesen wichtige Vorteile im Wettbewerb mit SAP verschaffen.

Das macht die Übernahme pikant: Denn über seinen Fonds Sapphire Ventures zählte der deutsche Softwareriese zu den ersten und treuesten Geldgebern von Mulesoft. Dass sich SAP mit der Investition ins eigene Fleisch geschnitten hat, weist Nino Marakovic von sich. Schließlich habe der Fonds mit dem Engagement sein wichtigstes Ziel erreicht: "Wir haben eine Menge Geld verdient", sagt der in Kroatien geborene Chef von Sapphire Ventures. Die Fokussierung auf maximalen Profit hat nicht nur der von SAP finanzierte Fonds zur Maxime seines Handelns ausgerufen. Zahlreiche etablierte Konzerne passen die Vorgaben für ihre Wagniskapitalableger derart an - und vollziehen damit eine Zeitenwende.

Denn bisher agierten die Fonds, die sich mit Konzerngeld an jungen Unternehmen beteiligen, meist wie externe Forschungsabteilungen. Sie finanzierten Gründer, deren innovatives Geschäftsmodell die eigene Strategie ergänzen und mit Start-up-Geist aufpeppen sollte. Was logisch klingt, hat in der Praxis oft nur mäßig gut funktioniert. "Viele der mit großem Enthusiasmus gestarteten Abteilungen wurden wieder verkleinert oder eingeklappt, weil sie weder strategische noch finanzielle Vorteile vorweisen konnten", sagt Michael Wade, Professor für Innovation und Strategie an der Managementhochschule IMD in Lausanne.

Tatsächlich konnten die Konzernableger in der Vergangenheit kaum mit unabhängigen Geldgebern wie Sequoia Capital und Benchmark Capital konkurrieren. Wegen ihrer Fokussierung auf finanzielle Ziele konnten diese ihre Mitarbeiter besser bezahlen. Zudem waren sie in der Auswahl ihrer Ziele deutlich flexibler. Große Unternehmen dagegen "müssen besonders in dynamischen Märkten alle paar Jahre ihre Strategie verändern", sagt Sapphire-Chef Marakovic.

Das konnte dann dazu führen, dass eben noch hoffnungsvolle Beteiligungen plötzlich nicht mehr ins Programm passten und schnell abgestoßen werden mussten. Zudem schleppten die Konzernabteilungen noch eine ...

