Die österreichische Tochter AUA werde aufgrund einer wettbewerbsbedingten Redimensionierung ihren Personalstand absenken, nach bisherigen Angaben bis Ende 2021. 2020 plant die Airline dennoch 200 neue Jobs am Standort Wien, teilte die Lufthansa am Freitag mit. Bei den heurigen Neuaufnahmen bei der AUA geht es laut deutschem Mutterkonzern etwa um die IT. In Wien entstehe ein neues Kompetenzzentrum ...

