Der Elektroauto-Bauer Tesla hat sein Jahresziel erreicht. Das US-Unternehmen lieferte über 360.000 Fahrzeuge aus und überrascht damit auch seine Kritiker. Tesla-Boss Musk kann sich durch die Zahlen bestätigt fühlen.

Etappensieg für Tesla-Chef Elon Musk: Der Elektroauto-Bauer hat im abgelaufenen Jahr seine Verkaufsziele erreicht und damit die skeptischen Experten überrascht. Das Unternehmen aus dem Silicon Valley lieferte insgesamt 367.000 Fahrzeuge aus, wie es am Freitag mitteilte, und landete damit am unteren Ende des angepeilten Absatzes von 360.000 bis 400.000 Autos. Allein im vierten Quartal wurden 112.000 Tesla verkauft, Analysten hatten Musks Firma nur knapp 105.000 zugetraut. Das trieb Tesla-Aktien an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...