ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den ersten Handelstag in diesem Jahr mit einem Plus beendet. Während die anderen Börsen in Europa durch einen US-Militärschlag im Nahen Osten belastet wurden, profitierte der SMI von Nachholbedarf, da am Donnerstag wegen des Berchtoldstags kein Handel stattfand. Zudem stützte das Index-Schwergewicht Nestle mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 10.700 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 47,76 (zuvor: 29,93) Millionen Aktien.

Bei einem von US-Präsident Donald Trump befohlenen Raketenangriff nahe der irakischen Hauptstadt Bagdad wurde der iranische General Kassem Soleimani getötet. Soleimani habe "aktiv" Pläne für Angriffe auf US-Diplomaten und -Soldaten im Irak und der gesamten Region vorangetrieben, hieß es in den USA. Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei hat derweil Rache für den US-Raketenangriff geschworen.

Bei den Einzelwerten stiegen Nestle um 1,5 Prozent und waren damit Tagessieger. Der Aktie kam zum einen der Status als defensiver Wert zugute, zum anderen hat der Lebensmittelkonzern ein neues Aktienrückkaufprogramm gestartet. Erneut sollen Aktien für 20 Milliarden Franken in den kommenden drei Jahren bis Ende 2022 zurückgekauft werden.

Fester zeigten sich auch Versicherungswerte. Zurich Insurance erhöhten sich um 1,3 Prozent, für Swiss Re und Swiss Life ging es jeweils um 0,5 Prozent aufwärts. Der Pharmariese Roche legte 0,7 Prozent zu, Novartis verbesserten sich um 0,4 Prozent.

Konjunktursensitive Werte hatten es indessen schwerer. Am unteren Ende des SMI standen Adecco mit einem Minus von 0,7 Prozent. Die Aktie des Baustoffkonzerns Lafargeholcim gaben 0,3 Prozent nach.

Bei den Nebenwerten standen Sunrise im Fokus. Das Mobilfunkunternehmen bekommt eine neue Führungsspitze. Olaf Swantee wird seinen Posten als CEO an Finanzvorstand Andre Krause mit sofortiger Wirkung abgeben, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem werden sowohl Peter Kurer als auch Peter Schöpfer zur Hauptversammlung im April nicht mehr als Präsident beziehungsweise Vizepräsident des Verwaltungsrats kandidieren. Die Aktie schloss 0,8 Prozent fester.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2020 11:50 ET (16:50 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.