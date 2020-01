Die Ruhe am Ölmarkt ist vorbei: Investoren preisen erneut geopolitische Risiken ein. Im Fokus steht besonders eine strategisch wichtige Meerenge.

Es brauchte zwei Tage im neuen Jahr, um die meisten Ölpreisprognosen für 2020 über den Haufen zu werfe. Viele Marktexperten hatten dem Ölpreis nur begrenztes Aufwärtspotenzial bescheinigt.

So erwartete etwa Mike McGlone, Rohstoffstratege bei Bloomberg Intelligence, dass sich der Ölpreis mit der Konjunktur und dem wichtigsten Aktienindex S&P 500 auf- und ab bewegen werde. "Die Rohölpreisrisiken sind abwärtsgerichtet", sagte McGlone angesichts trüber Konjunkturaussichten und dem S&P auf Rekordniveau.

Mit dem Raketenangriff der US-Regierung auf den Konvoi des iranischen Generals Ghassem Soleimani am Freitag in Bagdad sind solche Prognosen Makulator. Der Tod des hochrangigen Militärs schürt die Sorge vor einer Eskalation der geopolitischen Krisen auf der Arabischen Halbinsel, der wichtigsten Region für den globalen Ölhandel.

Am Freitag schossen die Ölpreise in der Spitze um knapp fünf Prozent nach oben - es war der größte Preissprung seit dem Drohnenangriff auf die saudischen Ölfelder im September vergangenen Jahres. Aus Sicht von Warren Patterson, Rohstoffstratege der ING Bank, sei der Preissprung vom Freitag keine Reaktion auf eine fundamentale Veränderung des Ölangebots: "Die Stärke des Ausschlags spiegelt vielmehr die Unsicherheit darüber wider, was als nächstes passiert."

Es gilt als sicher, dass der Iran den Angriff auf seinen Top-General rächen will. Amerikaner seien nirgendwo mehr sicher, hieß es aus Teheran.

Diese politischen Risiken dürften sich auch in höheren Ölpreisen niederschlagen. Experten sprechen in diesem Zusammenhang von einer geopolitischen Risikoprämie. Torsten Dennin, Rohstoffexperte bei Asset Management Switzerland, bezifferte sie vor der Ermordung des iranischen Generals auf etwa drei Dollar pro Fass - also knapp fünf Prozent des Ölpreises. In Krisenzeiten könne der Risikoaufschlag auf zehn Dollar steigen.

Konflikt der Öl-Mächte

Der Drohnenanschlag auf die Infrastruktur des saudischen Staatskonzerns Saudi Aramco sei ein kleiner Vorgeschmack darauf gewesen, was passiert, wenn die Risikoprämie sprunghaft ansteigt, so Dennin. Seinerzeit verschwanden auf einen Schlag fünf Prozent der weltweiten Ölproduktion vom Markt. "Allerdings hat sich die Angebotsverknappung danach eher als Luftnummer erwiesen", sagt Dennin.

Dass sich eine Eskalation des Konflikts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...