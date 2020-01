Die E-Commerce-Branche befindet sich im Aufwärtstrend und mehrere Unternehmen profitieren von diesem Wachstum. Zwei davon sind Alibaba (WKN: A117ME), deren wichtigster Markt China ist, und MercadoLibre (WKN: A0MYNP), das vor allem in Lateinamerika tätig ist. Beide Unternehmen haben sich in diesem Jahr an der Börse gut entwickelt, wobei MercadoLibre seit Jahresbeginn mit 103 % stärker als Alibaba mit 56 % zulegen konnte. Es besteht kein Zweifel, dass diese beiden E-Commerce-Giganten faszinierende ...

