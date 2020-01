Am 3. Mai dürfen die Bolivianer einen neuen Staatschef wählen. Ex-Präsident Morales kandidiert nicht selbst, will den Wahlkampf aber aus dem Exil leiten.

Nach dem Rücktritt von Präsident Evo Morales sollen die Bolivianer Anfang Mai einen neuen Staatschef wählen. "Am 3. Mai werden die Bürger an die Urnen gehen, um einen Präsidenten und das Parlament zu wählen", sagte der Leiter des Wahlamtes, Salvador Romero, am Freitag. Die Stichwahl könnte dann in der zweiten Junihälfte stattfinden. Am kommenden Montag will die Behörden den Wahlkalender offiziell ...

