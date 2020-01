Die Märkte haben eine Jahresendrally hingelegt. Viel davon ist nicht von Menschen gesteuert: Programme lesen Nachrichten aus, definieren Strategien und wickeln den Handel ab. Der Siegeszug der Algorithmen hat Folgen.

Dass ihm gerade Gewinne entgehen, weiß Karsten Vollheim (Name geändert) genau. Nur kann er nichts dagegen machen. Ein Sommertag, kurz nach elf Uhr morgens, gerade ist eine Eilmeldung über Vollheims Bildschirm gelaufen: Autozulieferer Continental dreht seine Prognose zurück. "Dass ein Dax-Konzern tagsüber während des Börsenhandels eine Gewinnwarnung herausgibt, passiert so gut wie nie", sagt Vollheim, der als professioneller Privatanleger handelt. Jetzt beginnt der freie Fall der Conti-Aktie - und Vollheim würde eigentlich "sofort volle Pulle rein und laufen lassen", wie er das nennt. Sich also mit Derivaten eindecken, die beim Kursverlust der Continental-Aktie an Wert gewinnen. Aber: "Die ersten zwei bis drei Prozent der Kursbewegungen gehören heute ausschließlich automatisierten Systemen", sagt er. Er zahlt monatlich bereits 1000 Euro für Abos von Finanznachrichtendiensten, die ihm Meldungen in Echtzeit ausspielen, "aber Profis können die Nachrichten einfach noch schneller verarbeiten". Vielleicht, weil sie sie tatsächlich einen Augenblick eher bekommen. Die britische "Times" enthüllte im Dezember, dass Audioübertragungen aus Pressekonferenzen der Zentralbank Bank of England von Dienstleistern mit kleinem Vorsprung an Hochfrequenzhändler übertragen wurden. Wer vor allen anderen weiß, ob die Zentralbank ihren Leitzins senkt oder erhöht, kann ein Vermögen verdienen. Die Finanzaufsicht ermittelt nun.

So startet Vollheim seine Wette auf Kursverluste der Conti-Aktie erst, als die Aktie schon knapp vier Prozent verloren hat. Minuten später und weitere dreieinhalb Prozent tiefer steigt er wieder aus. 20.000 Euro Gewinn dürfte er gemacht haben, sagt er. Eine respektable Summe. Doch die automatisierten Händler haben ihm einen Teil seiner Gewinne streitig gemacht, weil sie Handelssysteme programmieren, die Nachrichten lesen, interpretieren und sofort kaufen oder verkaufen - so wie Vollheim, nur in Millisekunden.

Computer übernehmen die Führung

Andere Algorithmen, die von Menschen programmierte Regeln umsetzen, erkennen, dass eine Aktie unter Verkaufsdruck steht und reagieren ebenfalls, obwohl sie die Gewinnwarnung von Continental nicht einmal gelesen haben. "Um halbwegs mitzuhalten, müsste ich einen Programmierer einstellen", sagt Vollheim.

Viele Algos agieren unabhängig von fundamentalen Geschäftsdaten, folgen lediglich dem Trend, und verstärken die Kursbewegungen. Hedgefonds, die absoluten Profispekulanten, verlassen sich zunehmend auf Computerprogramme. In ersten Fonds ersetzt bereits künstliche Intelligenz die Anlagestrategen. Selbst risikoscheue Sparer tragen dazu bei, dass weltweit der Anteil rein elektronisch ausgeführter Kauf- und Verkaufsaufträge steigt. Auf der Suche nach Niedrigzins-Alternativen automatisieren sie ihre Käufe, wenn sie mit Sparplänen in Indexfonds (ETFs) investieren, die einen Index wie den Dax nachbauen. Nur an wenigen Märkten haben die Computer noch nicht die Führung übernommen. So werden Anleger langsam misstrauisch, ob sie den starken Kursgewinnen der vergangenen Jahre tatsächlich noch trauen können.

Denn so schnell die Algorithmen in den Markt drängen, wenn es etwas zu holen gibt, so schnell könnten sie sich in Krisen wieder zurückziehen. Wo Anleger gerade noch Käufer für ihre Aktien wähnten, nimmt sie ihnen im schlimmsten Fall niemand mehr ab. Auch Datenfehler bei einem autonom anlegenden Algorithmus könnten eine Kettenreaktion auslösen, die die Kurse grundlos in den Keller treibt. Bislang zeigen nur Einzelfälle, was dann passiert: Im Februar 2018 verlor der US-Leitindex Dow Jones innerhalb weniger Minuten so viel an Wert wie noch nie zuvor binnen eines Tages. Nur, um sich anschließend gleich zu erholen. Kritiker rechnen längst damit, dass die Maschinen den nächsten großen Crash auslösen - oder verstärken.

Allein ein Viertel des Handelsvolumens an europäischen Börsen stammt von Hochfrequenzhändlern, die Hochleistungsrechner über besonders schnelle Datenverbindungen mit Nachrichten und Börsendaten füttern, um in Millisekunden an Kursdifferenzen zu verdienen. Doch die superschnellen Händler sind nur ...

