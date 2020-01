04.01.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienindex legte im Wochenvergleich in EUR um +1,3% zu. Der Schwellenländerindex stieg in EUR um +1,7%. Der Weltaktienindex startete das Jahr 2020 mit einem positiven Auftakt. Zum Wochenschluss zeichnete sich durch die geopolitisch erhöhten Unsicherheiten im Mittleren Osten ein Anstieg der Volatilität ab. Die US- Renditen gingen in der Folge zurück und der Goldpreis zog an. Er hat seit Jahresbeginn in USD um +2,2% zugelegt. Der nachstehende Chart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...