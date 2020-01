04.01.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem wöchentlichen Marktkommentar von Raiffeisen Research: Die Aktienbörsen begannen das neue Jahr am 2. Jänner so wie sie das alte beendet hatten - mit starken Kurszuwächsen (und neuen Allzeit-Hochs in den USA). Das abgelaufene Jahr zählt damit zu einem der besten Börsenjahre der jüngeren Geschichte: Rund 30 % legte der breite US-Markt (S&P 500) zu, die Technologie-Börse NASDAQ fast 40 %, und selbst in Europa konnten Indizes wie DAX und EURO STOXX50 mehr als 25 % Kursanstieg verbuchen ....

