Zeitweise wurde für ein Barrel der US-Sorte WTI bis zu 64,09 Dollar gezahlt und damit so viel wie seit vergangenem April nicht mehr.New York / London - Eine Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat den Ölpreisen am Freitag starken Auftrieb verliehen. Zeitweise wurden für ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte WTI bis zu 64,09 US-Dollar gezahlt und damit so viel wie seit vergangenem April nicht mehr. Der US-Ölpreis lag damit über dem Niveau vom September, als ein Angriff auf die Ölindustrie in Saudi-Arabien...

