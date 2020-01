Der Bestseller-Autor Bas Kast übt scharfe Kritik an Süßigkeiten-Werbung für Kinder. "Ich finde es regelrecht kriminell, dass so etwas wie Süßigkeiten-Werbung überhaupt erlaubt ist", sagte Kast den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Eine Zucker-Werbung für Kinder sei fatal, weil Zucker schädlich sei. Kinder seien wehrlos und müssten besser geschützt werden, so der Wissenschaftsautor weiter. Als Erwachsener müsse man sich heute selbst schützen. Die Verlockungen der Lebensmittelindustrie seien groß.



"Man muss sich vor Augen halten, dass man darauf getrimmt wird, dass es uns im ersten Moment so gut schmeckt, dass wir den nächsten Schluck auch wollen", sagte Kast. "Dass uns die Lebensmittel im Grunde süchtig machen und wir sie wieder kaufen", so der Autor weiter. Kast ist Wissenschaftsjournalist und Autor des Buches "Der Ernährungskompass".