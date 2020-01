Lenovo hat im Vorfeld der CES 2020 seine X1-Thinkpads aktualisiert. Das Thinkpad X1 Carbon und Yoga erhalten unter anderem flottere Intel-Prozessoren, hellere Displays und neue Funktionstasten. Wie beinahe schon üblich hat Lenovo zur CES in Las Vegas wieder überarbeitete Versionen seiner X1-Thinkpads im Gepäck. Das Thinkpad X1 Carbon in der achten Generation und das Thinkpad X1 Yoga in der fünften Generation sind im Vergleich zu den Vorgängern nur leicht nachgebessert worden. Design und Gehäuse sind bei den 2020er-X1-Thinkpads weitgehend gleich geblieben. Neu sind hingegen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...