Gefühlt legt das Wachstum längst wieder kräftig zu. Aber das basiert nicht auf Fakten, wie der US-Einkaufsmanagerindex am Freitag erneut deutlich machte. Es ist diese Hausse entgegen dem schwindenden Wachstum, welche die Wahrnehmung verzerrt. Und zu einem "Gier-Level" führt, das nahezu am Anschlag ist. Doch dieser Extremwert in Sachen Leichtsinn bedeutet nur, dass es jederzeit zum großen Knall kommen kann. Aber wann? Morgen? In einer Woche? Oder doch erst in einem Jahr? Das ist nie vorhersagbar. Und doch ist man nicht macht- und wehrlos, wenn man nicht nur weiß, dass es irgendwann unverhofft gilt, schnell zu reagieren, sondern das auch tun kann. Das Jahr 2020 wird heiß, die beiden ersten Tage haben das bereits deutlich gemacht … gehen wir es an!

_________________________________________________________________________

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

_________________________________________________________________________

In dieser Ausgabe vom 4. Januar 2020 lesen Sie:

SSE intern: Helm auf und auf geht's!

Markt-Check: Trumps Spielchen und der Fahrplan der Bullen

Der besondere Chart: Die "Schere" wird immer extremerAktuelle Käufe und Verkäufe: Noch ist es ruhig … noch!

SSE-Depot: Der Markt muss ausbrechen

Erläuterungen & Disclaimer

_________________________________________________________________________

ISIN: DE0008469008, US2605661048, US78378X1072

