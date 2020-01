Die Rettung unserer Lebensgrundlagen ist eine ökologische und ebenso eine humanitäre Verpflichtung. 2020 kann zu einem Wendejahr für das Klima werden - aber nur, wenn die Bundesregierung ihrer Verantwortung gerecht wird.

Ein neues Jahr hat begonnen, und die Klimakrise drängt weiter. Sie ist bereits jetzt eine Frage der internationalen Sicherheit. Die deutsche Regierung trägt 2020 besondere Verantwortung: als nicht ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, als Mitglied des UN-Menschenrechtsrats sowie als Ratsvorsitzende der Europäischen Union. Sie muss ihr gerecht werden und eine neue Klimadiplomatie ins Zentrum stellen. Denn Nichthandeln wird teuer.

Die Klimakrise bedeutet für Millionen Menschen weltweit Wüstenbildung, Ernteverluste, Wasserknappheit, Überschwemmung oder Hitzewellen und Brände. Extreme Wetterereignisse nehmen zu, Ökosysteme und Lebensgrundlagen werden zerstört, Hunger, Armut und Konflikte um knappe Ressourcen verschärft. Schon heute sind innerstaatlich mehr Menschen auf der Flucht vor Fluten und Stürmen als vor Gewalt. Die Weltbank schätzt, dass bis 2050 140 Millionen Menschen aus Klimagründen auf der Flucht sein werden.

Die Krise beeinflusst schon heute auch die Ökonomie von Sicherheitsfragen der indirekt betroffenen Staaten. So sieht zum Beispiel der amerikanische National Defense Authorization Act Ausgaben für die Anpassung der militärischen Infrastruktur an Klimafolgen vor. Der makroökonomische Schaden in der EU wird auf 120 Milliarden Euro beziffert - und das bei einem Zwei-Grad-Szenario. Ein Drei-Grad Szenario wäre ökonomisch noch verheerender.

Was bedeutet dieser Befund für unser deutsches und europäisches außenpolitisches Handeln? Der wichtigste Beitrag Deutschlands wäre zunächst ein ambitionierter nationaler

