von Georg Pröbstl, Euro am SonntagDas Tempo ist hoch, sehr hoch. In den vergangenen zwei Jahren konnte CR Capital Real Estate den Umsatz von 10,4 auf 26,3 Millionen Euro fast verdreifachen. In diesem Jahr dürften die Erlöse sogar bei 45 Millionen Euro liegen. Als Baukonzern mit Fokus auf Immobilien am Stadtrand von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...