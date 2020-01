GoldIn den Handelstagen nach dem 20.12.2019 zeigten die Edelmetalle eine starke Aufwärtsbewegung. Dies dürfte zum einen an der nach wie vor hohen Liquiditätsschöpfung durch die US-Notenbank liegen. Vor allem aber brachte die erneute Eskalation der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und auf der koreanischen Halbinsel den Anlegern in Erinnerung, dass sogenannte "Safe Haven Assets', also Anlagen, die bei Turbulenzen, Unsicherheit oder bei Krisen, eine hohe relative Wertstabilität aufweisen, durchaus eine nicht zu unterschätzende Bedeutung besitzen. Hierzu gehört insbesondere Gold. Rückenwind erhielten die Edelmetalle phasenweise auch durch einen zunächst schwächeren US-Dollar, der von 1,1076 am 20.12.2019 auf 1,1156 Dollar 0,8 % per gestrigem Schlusskurs gegen den Euro abwertete. Gleichzeitig stieg Gold vom Schlusskurs am 20.12.2019 bei 1477,97 Dollar auf 1552,11 Dollar am 03.01.2020 und damit um glatte 5 %. Wie der Chart zeigt, überwand Gold per 23.12.2019 seinen mittelfristigen Abwärtstrend und in der Folge auch noch mehrere kleine statische Widerstände. Nun steht das gelbe Metall mit guten Umsätzen (siehe gelbes Quadrat) kurz vor seinem Zyklushoch vom 04.09.2019 bei 1557,10 Dollar. Ein Überwinden würde ein bedeutendes mittelfristiges Kaufsignal auslösen und den vorangegangen Ausbruch aus seiner jahrelangen Bodenbildung bestätigen. Die letzten CoT-Daten vom 24.12.2019 zeigten im Übrigen eine Ausweitung der Short-Position der Commercials. Diese stieg um 7 % auf 340.396 Kontrakte. Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass bei sich beschleunigenden Aufwärtstrends das Short-Niveau durchaus noch stärker steigen kann. In der Gesamtbewertung hat sich die Lage für Gold stark verbessert, ein spätestens mittelfristiger weiterer Anstieg ist deutlich wahrscheinlicher geworden.

