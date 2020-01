Sánchez ist Favorit auf den Posten als Regierungschef Spaniens, das nach zwei Wahlen 2019 wieder eine echte Regierung hätte. Doch die Katalanen sind das Zünglein an der Waage.

Kurz vor den Abstimmungen über die Wahl des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez zum Regierungschef darf sich der Sozialist wieder Hoffnung machen. Zwar wird er am Sonntag beim ersten Votum, bei dem eine absolute Mehrheit von 176 Stimmen nötig ist, aller Voraussicht nach scheitern.

Eine zweite Abstimmung fände am Dienstag statt. Doch dann reicht eine einfache Mehrheit, die Sánchez nun wohl bekommen wird: Die größte katalanische Separatistenpartei ERC hat ihm am Samstag ihre Unterstützung bestätigt und will sich enthalten. Zuvor hatte der Deal plötzlich wieder auf der Kippe gestanden.

Sánchez' Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) hatte die Neuwahl am 10. November - wie bereits die erste Neuwahl Ende April - deutlich gewonnen, die absolute Mehrheit aber klar verfehlt. Nach einer Vereinbarung mit dem linken Bündnis Unidas Podemos fehlten ihm aber immer noch Stimmen, um sich im Parlament durchzusetzen. Nach zähen Verhandlungen ...

