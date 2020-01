Die Tötung eines iranischen Generals durch die USA belastet die Märkte. Experten glauben: Mit starken Kursschwankungen werden Anleger länger leben müssen.

Schon am zweiten Handelstag des neuen Jahres wurden die Hoffnungen auf ein gutes Börsenjahr 2020 gedämpft. Ein iranischer General kam bei einem US-Raketenangriff nahe der irakischen Hauptstadt Bagdad ums Leben. Der Schlag folgte nach Angaben des Pentagons auf Anweisung der US-Präsidenten Donald Trump, um weitere Angriffe auf US-Kräfte zu verhindern. Der Iran drohte mit Vergeltung.

Die Finanzmärkte reagierten am Freitag deutlich auf die Eskalation am Persischen Golf. Anleger flohen aus Risikoanlagen, suchten Schutz in den als sicher erachteten Investments. Das hieß konkret: Die Aktienkurse fielen, nachdem die Wall Street noch am Donnerstag einen Rekordstand gemeldet hatte; dagegen stiegen die Kurse erstklassiger Anleihen, ebenso die Preise von Öl und Gold.

Die europäischen Aktienbörsen verloren meist knapp ein Prozent. In Deutschland fiel der Abschlag etwas höher aus. Der Dax sackte zeitweise unter die Marke von 13.200 Punkten. Die Lufthansa verlor zwischenzeitlich wegen des deutlich höheren Ölpreises fast ein Zehntel an Wert.

Auch die Notierungen anderer Fluggesellschaften sackten ab. Sie sind von steigenden Kerosinpreisen besonders belastet. Die Fraport-Aktie litt unter einer schlechten Prognose für die Zukunft der deutschen Flughäfen, kam aber ...

